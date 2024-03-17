Екатеринбург, 17 марта, 2024, 18:49 — ИА Регнум. В Екатеринбурге неизвестные обстреляли два вагона электрички, в которой ехали пассажиры. Об этом 17 марта сообщил портал E1.

Дарья Драй ИА Регнум

Инцидент произошёл вечером 16 марта на станции Чапаевская. Отмечается, что на другой остановке, Лечебной, людей из-за этого просили ехать пригнувшись.

«Брат только что приехал с Компрессорного района, на остановке Лечебной пассажирам проводники сказали лечь на пол. Также сказали, что на Чапаевской расстреляли два вагона предыдущего поезда», — приводит издание слова собеседницы.

Как передавало ИА Регнум, в Барнауле полиция начала проверку после появления информации о стрельбе из пневматического оружия по машине с детьми. 8 марта автомобиль остановился на повороте на Взлётной улице. По словам хозяина машины, раздался выстрел и пуля ударила в боковое стекло слева. Рядом с этим окном сидели двое детей семи и десяти лет, с другой стороны сидел годовалый ребёнок.