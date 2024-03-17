Луганск, 17 марта, 2024, 18:39 — ИА Регнум. Итоговая явка избирателей в Луганской Народной Республике (ЛНР) составила 87,12%. Об этом сообщила избирательная комиссия региона в соцсети «ВКонтакте».

РИА Новости/Станислав Красильников

«Итоговая явка на выборах в ЛНР составила 87,12%», — следует из сообщения.

Ранее стали известны результаты итоговой явки в Херсонской области. Они составили 83,87%.

Как передавало ИА Регнум, также по данным на 16:02 мск 17 марта явка на президентских выборах в целом по стране составила 70,01%.

Отмечается, что в этот показатель не входит процент дистанционного электронного голосования.

Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова поблагодарила Запад за высокую явку на выборах президента РФ.

«Хочу сказать спасибо Западу, он нас сплотил. В большей степени поняли, как важно сейчас быть вместе, знаете, чем больше на нас давят, тем больше мы даём отпор», — отметила Памфилова.

Вместе с тем она объяснила, что высокой явке также способствовало трёхдневное голосование, так как раньше избиратели по каким-то причинам могли пропустить единый день выборов, а в этот раз возможность реализовать своё конституционное право расширилась.