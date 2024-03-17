Донецк, 17 марта, 2024, 18:26 — ИА Регнум. Международные наблюдатели и эксперты не зафиксировали нарушений во время проведения голосования на выборах президента России в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом ИА Регнум сообщили в Общественном штабе по наблюдению за выборами в ДНР.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Отмечается, что 17 марта состоялась встреча членов штаба с международными наблюдателями и экспертами из Гондураса, Испании и Чили, которые убедились в высокой явке избирателей и отсутствии нарушений на участках в Донецке и Мариуполе.

«Нарушений не было замечено, и, наоборот, отмечу, что у вас нет голосования по почте, как в США, где из-за этого очень много нареканий и нарушений», — отметил председатель испано-китайского совета «Один пояс, один путь» Фернандо Морагон.

Вместе с тем члены общественного штаба рассказали иностранным коллегам о процессе наблюдения и подготовки общественных наблюдателей.

Как отметил член общественного штаба Дмитрий Чернышев, на избирательных участках республики работали 618 общественных наблюдателей, которые прошли обучение и следили за выборами согласно «золотому стандарту» общественного наблюдателя.

Некоторые из иностранных наблюдателей приняли участие в контроле за проведением выборов не в первый раз, в связи с чем отметили позитивные изменения в ДНР, включая восстановление инфраструктуры и обеспечение безопасности в регионе.

«Мы благодарны международным наблюдателям за то, что они не побоялись и приехали к нам в республику. Если люди готовы увидеть своими глазами действительность, а не то, что им навязывают, они достойны уважения», — отметил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в ДНР Александр Кофман.

Как передавало ИА Регнум, 15 марта в ДНР стартовала акция «Всей семьёй на выборы», объединяющая семьи из разных уголков России. Так, в Шахтёрске на избирательный участок пришла семья Филипповых. Посредством видеосвязи Филипповы пообщались с родственниками, которые пришли голосовать в Краснодаре и разных населённых пунктах Ростовской области.

В ДНР участковые избирательные комиссии с 10 марта проводили досрочное голосование. Жители этой республики, а также ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, впервые участвуют в голосовании на выборах президента России.

Голосование в ДНР проходит на фоне продолжающейся агрессии со стороны киевского режима. В частности, в ночь на 15 марта ВСУ обстреляли Петровский район Донецка. Снаряд попал в один из частных домов, вспыхнул пожар. Погибли трое детей.

Членам избирательных комиссий в ДНР поступают угрозы, а в регионе сохраняется опасность диверсий и терактов, отмечал глава республики Денис Пушилин. Он подчеркнул, что сорвать и дискредитировать выборы Киеву не удастся, потому что жители Донбасса давно сделали свой выбор, а теперь его ещё раз подтверждают. Глава ДНР также отметил, что в регионе действуют повышенные меры безопасности, а силовые структуры принимают все меры для предотвращения возможных провокаций.

Председатель ЦИК России Элла Памфилова ранее рассказала о большом желании жителей освобождённой Авдеевки (ДНР) голосовать на выборах президента страны. Отвечая на вопрос, чего им в первую очередь не хватает, люди говорят сначала о хлебе, а вслед за этим о возможности проголосовать, отметила она.

По состоянию на 18:08 мск общая явка в ДНР составила 88,17%.