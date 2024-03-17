Москва, 17 марта, 2024, 19:54 — ИА Регнум. Информация о том, что некоторые союзники России поставляют снаряды на Украину, является очередной провокацией со стороны западных стран. Такое мнение 17 марта корреспонденту ИА Регнум высказал политолог, специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов.

ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко

Эксперт допустил, что одно из нейтральных России государств может поставлять снаряды в другое государство через какие-нибудь контракты, а последнее, в свою очередь, может передавать их Украине. Однако он усомнился в том, чтобы какая-либо из лояльных или нейтральных к России стран будет напрямую поставлять Киеву снаряды.

«Также следует помнить, что подобные сообщения в западных СМИ часто используются для дезинформации и создания напряжённости между странами. Хотя СМИ и сообщали о том, что на Украине были обнаружены снаряды разных производителей, прямых доказательств участия стран-союзников или лояльных к России государств в поставках вооружений нет. Эта информация является очередной американской провокацией», — подчеркнул политолог.

Как передавало ИА Регнум, газета The Wall Street Journal со ссылкой на ряд чешских чиновников сообщила, что некоторые союзники России якобы поставляют снаряды на Украину. В материале издания говорится о том, что чиновники не уточняют, откуда поступают снаряды для ВСУ, но известно, что в число поставщиков входят некоторые страны, которые являются союзниками России.

Журналисты отмечают, что просьбы США о поставках Украине к странам Африки и Азии, в числе которых есть партнёры Москвы, получили отрицательный ответ.

Агентство Bloomberg 6 марта сообщило, что западные союзники Украины собрали почти все средства, необходимые для закупки около 800 тысяч снарядов для Вооружённых сил Украины в рамках чешской инициативы.

На прошедшей в феврале Мюнхенской конференции по безопасности президент Чехии Пётр Павел заявил, что его страна выделила около 500 тыс. снарядов калибра 155 мм и 300 тыс. снарядов калибра 122 мм, которые будут доставлены на Украину, если эту инициативу поддержат финансово.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Москва ожидает от ООН призыва избегать шагов и действий, которые усугубляют конфликт на Украине, особенно поставок ВСУ оружия от западных стран.