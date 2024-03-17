Лондон, 17 марта, 2024, 18:19 — ИА Регнум. Великобритании стоит ввести призыв в армию и увеличить военные расходы, заявил 17 марта глава МИД Латвии Кришьянис Кариньш.

Royal Navy

Это поможет «сдержать Россию», сказал он в интервью The Telegraph.

«Мы настоятельно рекомендуем сделать это», — заявил Кариньш.

Также он призвал страны НАТО рассмотреть возможность перехода к модели так называемой «тотальной обороны», при которой в ряды вооружённых сил в кратчайшие сроки может быть мобилизовано максимальное число граждан.

Как передавало ИА Регнум, ранее в марте 2024 года бывший глава британской службы внешней разведки (MI-6) Ричард Дирлав заявил, что Лондон ведёт необъявленную «серую» войну с Россией. В такой ситуации необходимо существенно увеличить военные расходы бюджета, а также интенсифицировать подготовку вооружённых сил страны к «сдерживанию опасности», якобы исходящей от России, в том числе увеличив число военнослужащих в армии, сказал Дирлав.

В марте 2024 года Министерство обороны опубликовало потенциальный план нападения НАТО на Россию. Это может быть воздушно-наземная или воздушно-морская операция, недружественные страны создают воинские формирования нового типа, подходящие для нанесения быстрых ударов, отмечалось в публикации в издаваемом Минобороны журнале «Военная мысль».

Президент России Владимир Путин 29 февраля, комментируя прозвучавшие на Западе предложениях отправить военных НАТО на Украину, заявил, что при таком сценарии последствия для интервентов будут ещё более трагичными, чем раньше. Глава государства подчеркнул, что всё, что придумывают лидеры западных стран и чем они пугают весь мир, грозит реальной ядерной войной и уничтожением цивилизации.