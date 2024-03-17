Херсон, 17 марта, 2024, 18:15 — ИА Регнум. В Херсонской области итоговая явка на выборах президента России составила 83,87%. Об этом 17 марта сообщил избирком региона в Telegram-канале.

Дмитрий Макеев /РИА Новости

«Итоговая явка на выборах президента Российской Федерации в Херсонской области с учётом явки на досрочном голосовании составила 83,87%», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, явка на выборах президента России по стране составила 70,83% по состоянию на 17:40 мск. Таким образом, общая явка на выборах президента России в 2024 году уже превысила показатель, достигнутый на выборах в 2018 году, когда итоговая явка составила 67,54%.

Жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей впервые участвуют в голосовании на выборах президента России.

По словам уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, она не помнит таких активных выборов. Она отметила, что в России созданы условия, чтобы разным категориям граждан было удобно реализовать своё избирательное право.

Выборы проходят с 15 по 17 марта. В качестве кандидатов на выборах президента ЦИК зарегистрировал Леонида Слуцкого (ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ), Владислава Даванкова(«Новые люди») и самовыдвиженца Владимира Путина.