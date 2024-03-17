Львов, Украина, 17 марта, 2024, 18:00 — ИА Регнум. Насильственная мобилизация волонтёра в украинском Львове стала поводом для служебного расследования, сообщает 17 марта издание Zaxid.net.

Кадр из видео

По факту происшествия будет проведено служебное расследование, виновных привлекут к ответственности, заявил изданию начальник Львовского областного военкомата Артур Ниязов.

Ранее издание «Страна. ua» сообщало, что вечером 15 марта во Львове волонтёра Кирилла Тарана, собиравшего деньги для ВСУ, силой посадили в автобус представители военкомата. При этом мужчине нанесли телесные повреждения, порвали на нём одежду, разбили очки и телефон.

Задержание происходило без вручения повестки. Мужчине вручили повестку «на уточнение данных» уже ночью, а спустя всего два часа был издан приказ о его мобилизации. На приказе стояла подпись Тарана, хотя документ он не подписывал и медкомиссию не проходил.

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Волонтёра увезли в воинскую часть в Ровно, его задержание попало на видео.

Как сообщало ИА Регнум, на Украине регулярно происходят конфликты в связи с попытками насильственной мобилизации мужчин. Так, в Одессе сотрудники военкомата попытались мобилизовать местного жителя прямо в троллейбусе, но ему на помощь пришли другие пассажиры, и военные были вынуждены удалиться.

Бывший глава ЦРУ Дэвид Петреус заявил, что Украине не хватает не только оружия и боеприпасов, но и людей на фронте, поэтому киевскому режиму следует «пересмотреть ротацию войск, оснастить тыл, расширить призыв в армию». При этом в стране уже есть населённые пункты, где практически не осталось мужчин.