Тирасполь, 17 марта, 2024, 17:40 — ИА Регнум. Дрон-камикадзе атаковал воинскую часть в Приднестровье, сообщило 17 марта министерство госбезопасности непризнанной республики.

Кадр из видео

В результате ЧП произошёл взрыв, начался пожар. Жертв не было.

«Сегодня на территории одной из воинских частей Тирасполя произошёл пожар, возникший в результате взрыва. Предварительно установлено, что взрыв произошёл в результате атаки дрона-камикадзе, полёт которого был зафиксирован со стороны Клеверного моста», — сообщило министерство «РИА Новости».

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Возбуждено уголовное дело.

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В мае 2022 года в Приднестровье произошла серия терактов, в том числе в здании министерства государственной безопасности в Тирасполе. Позднее министерство отмечало, что иностранные специалисты готовят в Молдавии боевые группы, в которые входят в том числе граждане Украины, для совершения в Приднестровье терактов и диверсий на военных объектах.

Как передавало ИА Регнум, 28 февраля власти Приднестровья обратились к России за помощью. В декларации по итогам съезда депутатов республики всех уровней отмечалось, что республика столкнулась с угрозами экономического, социально-гуманитарного и военно-политического характера.

Демонстративные вливания в вооружённые силы Молдавии и их совместные учения с НАТО сложно расценить иначе, как военные приготовления, отмечал глава МИД непризнанной республики Виталий Игнатьев. Расходы на военные нужды Молдавии ежегодно увеличиваются рекордными темпами, Запад финансово поддерживает Кишинёв и передаёт молдавским военным военную технику, беспилотники, пехотное снаряжение и оружие, напоминал он.

Слухи о якобы готовящемся в Приднестровье обращении к Москве с просьбой о вхождении республики в состав России являются вредными для Приднестровья, проживающие на этой территории люди понимают, что в сегодняшних условиях это невозможно на фоне отсутствия общей границы с Россией и других факторов, отмечал ранее в беседе с ИА Регнум политолог, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.