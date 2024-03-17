Москва, 17 марта, 2024, 17:28 — ИА Регнум. Главы химических компаний, представители федеральных министерств и участники ИТ-рынка обсудили, как повлияло создание индустриального центра компетенций (ИЦК) «Химия» на развитие отрасли. Второй демодень ИЦК «Химия» состоялся в рамках отраслевого форума по цифровизации производств. Его участники рассмотрели примеры цифровых решений, которые эффективно работают на предприятиях или внедряются в рамках планов по импортозамещению.

Иван Шилов ИА REGNUM «ФосАгро»

Напомним, что в 2022 году в России по поручению председателя правительства РФ Михаила Мишустина были сформированы более 30 индустриальных центров компетенций в ключевых отраслях экономики. Их основная задача — замещение зарубежных цифровых продуктов и обеспечение перехода на отечественные технические решения в каждой отрасли. Профильные ИЦК объединяют разработчиков, производителей и заказчиков цифровых продуктов.

ИЦК «Химия» объединил более 20 крупных компаний отрасли. К нему постепенно присоединяются все новые партнеры — не только «химики», но и ИТ-компании и разработчики, образовательные организации и ведущие вузы России, представители государственных структур.

Как отмечают организаторы, создание индустриальных центров компетенций позволило объединить цифровые вертикали компаний химической промышленности в вопросах импортозамещения программного обеспечения. На первом этапе работы усилия ИЦК были сосредоточены на формировании потребностей в разработке российских решений, которые могли бы заменить продукты зарубежных вендоров, ушедших с российского рынка. «Первая волна» таких проектов успешно сформирована и запущена в реализацию с конца 2022 года в качестве особо значимых проектов. Помимо мониторинга уже запущенных проектов, ИЦК «Химия» продолжает активно работать в направлении импортозамещения — в конце 2023 года был актуализирован портфель проектов «второй волны», которые находятся на рассмотрении в органах государственной власти и ожидают соответствующих решений.

Ежегодный демодень ИЦК «Химия» был призван подвести промежуточные итоги этой совместной работы. В рамках пленарной дискуссии участники мероприятия обсудили, как влияет создание ИЦК на работу цифровых и ИТ-подразделений отраслевых компаний, какие факторы способствуют успешному взаимодействию компаний отрасли. Участники ИЦК представили свои успешные проекты, внедряемые на производстве.

В настоящий момент ИЦК «Химия» отвечает за разработку и внедрение девяти наиболее важных для отрасли проектов цифровых продуктов и решений и является одним из лидеров импортозамещения России. Якорным заказчиком по двум из девяти ключевых проектов выступает «ФосАгро». Речь идет о создании ключевых систем для всей отрасли: автоматизированной системы управления технологическими процессами (АСУ ТП) для сложных химических производств и автоматизированной системы управления производством (АСУП) для химических холдингов. Как отметил заместитель генерального директора по информационным технологиям АО «Апатит» (группа «ФосАгро») Денис Новиков, скоро эти проекты станут стандартом для всех предприятий химической отрасли.

«За полтора года работы ИЦК «Химия» зарекомендовал себя как эффективная платформа цифровизации химической отрасли и обмена опытом с другими участниками ИЦК. В целом большое внимание было уделено внедрению ИИ — и GРТ-чатов, использованию облачных и гибридных ИТ-сервисов, применению аналитики данных, машинного обучения, распределённых вычислений, цифровых двойников и советчиков. Многие из этих технологий уже применяются или рассматриваются к внедрению в группе «ФосАгро», — отметил Денис Новиков.

Кроме того, в ходе второго демодня компания поделилась с участниками конференции своим опытом по внедрению ИИ для голосового распознавания работы обходчиков ЖД вагонов. Об этом проекте коллегам рассказал Сергей Виноградов — директор департамента цифровизации «ФосАгро».

По итогам демодня портфель решений для химической промышленности в области индустриального ПО пополнился актуальными российскими разработками. Были сделаны важные шаги по развитию профессионального сообщества разработчиков для химической отрасли. Также стало очевидно, что кооперация отраслевых компаний постепенно расширяется и охватывает не только вопросы импортозамещения.