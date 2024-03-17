Москва, 17 марта, 2024, 17:22 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил до 1 июня разработать стипендию в 30 тыс. рублей для студентов приоритетных специальностей. Об этом говорится в перечне поручений главы государства, размещённом 17 марта на сайте Кремля.

Алексей Мальгавко/РИА Новости

«Правительству РФ совместно с Администрацией президента РФ разработать проект указа президента РФ об учреждении стипендии президента РФ для студентов, осваивающих образовательные программы высшего образования, соответствующие приоритетам Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации, установив размер этой стипендии 30 тысяч рублей ежемесячно», — говорится в одном из пунктов поручения.

В документе отмечается, что выплата будет установлена взамен некоторых других президентских стипендий.

Поручение должно быть выполнено до 1 июня 2024 года.

Как передавало ИА Регнум, о решении повысить президентскую стипендию до 30 тыс. рублей глава государства рассказал 25 января на встрече со студентами Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта. Президент уточнил, что правительство в данный момент тоже решает вопрос об увеличении своих стипендий и теперь правительственная стипендия будет составлять порядка 20 тысяч рублей.

27 ноября 2023 года Путин подписал указ об учреждении стипендии в размере 75 тыс. рублей для аспирантов и адъюнктов, которые ведут исследования в ходе реализации приоритетов научно-технологического развития России. В документе уточнялось, что число получающих стипендию лиц не может превышать 2000 человек ежегодно.