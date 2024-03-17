Москва, 17 марта, 2024, 18:24 — ИА Регнум. Антироссийские заявления, которые делает президент Франции Эммануэль Макрон, могут быть связаны с его стремлением улучшить свой имидж. Такое мнение 17 марта корреспонденту ИА Регнум высказал политолог, специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов, комментируя слова Макрона о том, что он может допустить проведение наземной операции для «противостояния российским войскам» на Украине.

AP/TASS Эммануэль Макрон

Михайлов отметил, что во французском обществе существуют разные мнения о возможном участии войск Франции в операциях на Украине. Макрона критикуют за подобные воинственные заявления, многие считают, что Франция уже давно не способна к серьёзным действиям, потому теряет позиции в Африке и на других территориях.

«В заявлениях Макрона присутствует некая обида на Россию. Ранее французский президент заявлял о готовности стать посредником в переговорах, но его никто не слушает, поскольку он утратил свой авторитет. На фоне этого Париж предпринимает попытки ответить Москве: это попытки французского влияния в Армении, Молдавии и на Украине, которая стала площадкой для противостояния с Россией», — добавил эксперт.

Париж видит, что Москва усиливается, и все надежды Франции на лидерство в Европейском союзе исчезают. ЕС сейчас расколот, поэтому Франция пытается заявить о себе. Макрон заявил, что его поддержат другие страны, но получил поддержку лишь от прибалтийских государств, которые всегда готовы поддержать любых русофобов, и эта поддержка не поможет французам решить задачи на Украине, подчеркнул политолог.

Как отметил Михайлов, киевский режим также не верит, что Макрон решится проводить военную операцию на Украине. Во Франции сложилась генетическая память: французы неоднократно пытались напасть на Россию и всегда терпели поражение, подчеркнул он.

Как передавало ИА Регнум, на вопрос журналистов, есть ли у французского генштаба сценарии «на всякий случай», Макрон признал, что они «готовятся ко всем сценариям».

Политолог Юрий Светов отметил, что после ухода с политической арены канцлера ФРГ Ангелы Меркель Макрон захотел стать лидером объединённой Европы, но это ему не удалось. На фоне приближающегося поражения киевского режима французский лидер предположил, что сможет стать лидером Европы, противостоящей России, делая более агрессивные заявления, чем лидеры других европейских стран.

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что президент Франции пытается удержать власть воинственными заявлениями в адрес России.

Лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что российский лидер Владимир Путин открыто посмеялся над украинским и французским коллегами Владимиром Зеленским и Эммануэлем Макроном в интервью журналисту Дмитрию Киселеву. Речь идёт об ответе президента Путина на вопрос о переговорах по Украине. Глава государства подчеркнул, что переговорные процессы должны быть основаны на реальной ситуации на местах, а не на «хотелках после применения психотропных средств».