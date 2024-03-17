Великий Новгород, 17 марта, 2024, 17:14 — ИА Регнум. В городе Боровичи Новгородской области у школьника в руках взорвался мобильный телефон. Об этом сообщили в городской администрации.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«Подросток получил тяжкие телесные повреждения и был госпитализирован в ГОБУЗ «Боровичская ЦРБ», — приводит слова представителя мэрии KP.RU.

Отмечается, что телефон взорвался во время сна подростка.

Как передавало ИА Регнум, в январе в Иркутской области госпитализировали 13-летнюю школьницу, которой оторвало кисти рук в результате взрыва. По предварительным данным, когда девочка на кухне играла в онлайн-игру, взорвалось подключенное к сети зарядное устройство. Мать и другие дети в этот момент смотрели телевизор, отец находился во дворе.

Позже правоохранители усомнились в том, что именно зарядное устройство для телефона взорвалось в руках у школьницы из Иркутской области, госпитализированной с тяжёлыми травмами.

По информации источника, близкого к расследованию, тяжесть травм девочки не соответствует возможной силе взрыва от гаджета. В кухне, где произошёл хлопок, уничтожена мебель и техника, выбиты стёкла.

На место прибыли сотрудники ФСБ. Родителей пострадавшей школьницы опрашивают. Уголовное дело возбуждено по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнего (111 УК РФ).