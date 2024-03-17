Москва, 17 марта, 2024, 17:05 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил Министерству обороны РФ доложить до 30 июня о работе по адресной гуманитарной помощи в районы проведения специальной военной операции, сообщается 17 марта на сайте Кремля.

РИА Новости/Максим Богодвид

«Минобороны России совместно с Общероссийским общественным движением «Народный фронт «За Россию» рассмотреть вопрос об обеспечении адресности гуманитарной помощи, направляемой в районы проведения специальной военной операции», — говорится в поручении.

Доклад необходимо предоставить до 30 июня. Ответственные — руководитель исполкома «Народного фронта» Михаил Кузнецов и министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Кроме того, глава государства поручил правительству вместе с ОНФ и Росавтодором усовершенствовать механизм доставки гуманитарных грузов в зону СВО.

Также глава государства поручил правительству до 15 апреля обеспечить внесение в закон поправок, освобождающих участников спецоперации и членов их семей от уплаты налога на имущество.

Как передавало ИА Регнум, Путин 25 января встретился с волонтёрами в Калининграде. Он подчеркнул, что для жителей новых регионов России очень важна помощь. Президент напомнил о постоянных обстрелах по населённым пунктам ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей.

В феврале 2022 года партия «Единая Россия» инициировала масштабную гуманитарную миссию с целью помочь новым регионам РФ. С момента начала этой миссии региональные отделения ЕР отправили более 90 тысяч тонн гуманитарных грузов.