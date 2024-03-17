Москва, 17 марта, 2024, 16:58 — ИА Регнум. Многим международным наблюдателям потребовалось большое мужество, чтобы приехать для работы на выборах президента России, поскольку им угрожали. Об этом заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

Александр Кряжев/РИА Новости

По её словам, наблюдатели прибыли из 58 стран, в том числе Соединённых Штатов, Италии, Германии, Франции и Австралии.

«Людям потребовалось большое мужество, принципиальность, чтобы приехать в нашу страну, поскольку со всех сторон звучат угрозы, на месте просто угрожают», — сказала Памфилова.

Как передавало ИА Регнум, ранее 17 марта Памфилова заявила, что за ходом голосования на выборах президента России следят международные наблюдатели и эксперты из 129 стран, их число составляет 1115.

Явка на выборах президента России по стране составила 70,01% по состоянию на 16:02 мск 17 марта. Об этом свидетельствуют данные на информационном табло в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) страны.

Таким образом, общая явка на выборах президента России в 2024 году уже превысила показатель, достигнутый на выборах в 2018 году, когда итоговая явка составила 67,54%.