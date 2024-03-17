Памфилова заявила, что многим международным наблюдателям угрожали
Москва, 17 марта, 2024, 16:58 — ИА Регнум. Многим международным наблюдателям потребовалось большое мужество, чтобы приехать для работы на выборах президента России, поскольку им угрожали. Об этом заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.
По её словам, наблюдатели прибыли из 58 стран, в том числе Соединённых Штатов, Италии, Германии, Франции и Австралии.
«Людям потребовалось большое мужество, принципиальность, чтобы приехать в нашу страну, поскольку со всех сторон звучат угрозы, на месте просто угрожают», — сказала Памфилова.
Как передавало ИА Регнум, ранее 17 марта Памфилова заявила, что за ходом голосования на выборах президента России следят международные наблюдатели и эксперты из 129 стран, их число составляет 1115.
Явка на выборах президента России по стране составила 70,01% по состоянию на 16:02 мск 17 марта. Об этом свидетельствуют данные на информационном табло в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) страны.
Таким образом, общая явка на выборах президента России в 2024 году уже превысила показатель, достигнутый на выборах в 2018 году, когда итоговая явка составила 67,54%.