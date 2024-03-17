Вашингтон, 17 марта, 2024, 16:55 — ИА Регнум. У ВСУ заканчиваются боеприпасы, заявил 17 марта координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Иван Шилов ИА Регнум

Киевская армия в Донбассе отступает на вторую и третью линии обороны, отметил он.

«У них в Донбассе заканчиваются боеприпасы, и сейчас они отступают на вторую и третью линии обороны. Им нужна поддержка», — сказал Кирби в эфире телеканала ABC.

Как передавало ИА Регнум, ранее в марте 2024 года бывший глава ЦРУ Дэвид Петреус заявил, что киевскому режиму не хватает боеприпасов и военных на передовой. Он призвал Киев расширить призыв в армию.

Ракет для систем противовоздушной обороны Украине хватит только до конца марта, отмечали обозреватели британской газеты The Telegraph. В ближайшие месяцы ВС России благодаря превосходству в количестве снарядов и из-за проблем ПВО Украины могут совершить крупнейший прорыв на фронте, заявляли в свою очередь авторы Foreign Policy.

Российские войска владеют инициативой в зоне проведения спецоперации, заявил 15 марта президент России Владимир Путин. Минобороны 15–17 марта сообщало о выходе на более выгодные рубежи на донецком и южнодонецком направлениях, а также об освобождении населённого пункта Мирное в Запорожской области.