Вашингтон, 17 марта, 2024, 16:42 — ИА Регнум. В посольстве Российской Федерации в США начал работу избирательный участок, сообщается 17 марта в Telegram-канале российского представительства.

Телеграм-канал посольства РФ в США

«Ждём избирателей до 20:00 по адресу: 2650 Wisconsin Avenue NW, Washington, DC 20 007», — говорится в сообщении.

Посол России в США Анатолий Антонов проголосовал на этом избирательном участке первым.

Россияне, проживающие в США, могут проголосовать с 8:00 (15:00 мск) до 20:00 по местному времени.

Как передавало ИА Регнум, ранее посольство в Эстонии показало очередь желающих проголосовать россиян. Российские граждане в Эстонии, несмотря на психологическое давление и плохую погоду, приходят в посольство для участия в голосовании на выборах президента России.

Российские избиратели в Израиле также выстраиваются в очереди, чтобы проголосовать на выборах президента РФ в посольстве в Тель-Авиве. Отмечалось, что в стране работают три избирательных участка, в том числе в Иерусалиме. На кадрах, опубликованных посольством, видна длинная вереница людей на ступенях здания, где организован один из них.

По состоянию на 10:00 мск 17 марта, по данным МИД, за рубежом проголосовали свыше 125 тыс. избирателей. В 111 странах работают 230 участков.

17 марта завершается голосование на трёхдневных выборах президента России. Избирательные участки в стране закроются в 20:00 по местному времени, а первые предварительные итоги станут известны после 21:00 мск. Результаты онлайн-голосования станут известны между 22:00 и 23:00 мск.