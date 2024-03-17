ВС России сбили украинский вертолёт Ми-8 в Сумской области
ВС России сбили в Сумской области летевший к границе украинский вертолёт Ми-8
Москва, 17 марта, 2024, 16:24 — ИА Регнум. В Сумской области сбит вертолёт Ми-8 Военно-воздушных сил Украины, осуществлявший полёт в направлении Белгородской области. Об этом 17 марта сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.
«Расчётами ПЗРК «Верба» подразделения группировки войск прикрытия государственной границы Российской Федерации сбит вертолёт Ми-8 Воздушных сил Украины», — говорится в сообщении.
Уточняется, что вертолёт сбит в районе населённого пункта Лукашовка Сумской области. Он летел в направлении населённого пункта Козинки Белгородской области.
Ранее военкор Евгений Поддубный заявил в своём Telegram-канале, что Вооружённые силы РФ сбили, предположительно, вертолёт Black Hawk ВСУ американского производства с десантом на борту. Он уточнил, что военно-транспортный вертолёт был уничтожен в районе Лукашовки. По его словам, на борту находилось до 20 человек, противник планировал высадку в Козинках с целью создания видимости контроля над населённым пунктом.