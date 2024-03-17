Москва, 17 марта, 2024, 16:24 — ИА Регнум. В Сумской области сбит вертолёт Ми-8 Военно-воздушных сил Украины, осуществлявший полёт в направлении Белгородской области. Об этом 17 марта сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.

Максим Цуканов ИА Регнум

«Расчётами ПЗРК «Верба» подразделения группировки войск прикрытия государственной границы Российской Федерации сбит вертолёт Ми-8 Воздушных сил Украины», — говорится в сообщении.

Уточняется, что вертолёт сбит в районе населённого пункта Лукашовка Сумской области. Он летел в направлении населённого пункта Козинки Белгородской области.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3874786" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Ранее военкор Евгений Поддубный заявил в своём Telegram-канале, что Вооружённые силы РФ сбили, предположительно, вертолёт Black Hawk ВСУ американского производства с десантом на борту. Он уточнил, что военно-транспортный вертолёт был уничтожен в районе Лукашовки. По его словам, на борту находилось до 20 человек, противник планировал высадку в Козинках с целью создания видимости контроля над населённым пунктом.