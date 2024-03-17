Москва, 17 марта, 2024, 16:30 — ИА Регнум. Явка на выборах президента России по стране составила 70,01% по состоянию на 16:02 мск 17 марта. Об этом свидетельствуют данные на информационном табло в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) страны.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«Ход голосования — 70,01%», — приводятся данные на табло.

В этот показатель не входит процент дистанционного электронного голосования.

Как передавало ИА Регнум, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова 17 марта заявила, что не помнит таких активных выборов.

По её словам, в России созданы условия, чтобы разным категориям граждан было удобно реализовать своё избирательное право.

Особенностью этой кампании, уточнила она, является то, что максимально расширена линейка избирателей, которым трудно было реализовать своё право.