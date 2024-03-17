Посёлок городского типа Станица Луганская, ЛНР, 17 марта, 2024, 18:37 — ИА Регнум. Чучела главы киевского режима Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена сожгли в ходе празднования Масленицы около центрального избирательного участка в станице Луганской в ЛНР, передаёт ТАСС.

кадр из видео

Местные жители вынесли два чучела с изображениями лиц Байдена и Зеленского. Куклу президента США одели в классический костюм, а украинского лидера — в зелёные одеяния.

Акция была организована местными жителями в ответ на обстрелы мирных городов ЛНР.

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Как передавало ИА Регнум, днём ранее во время народных гуляний в Геническе Херсонской области в честь проведения выборов президента России пожарили на вертеле свинью по кличке Зеля и барана по кличке Столтенберг. Кроме того, в Геническе во время празднования широкой Масленицы установили рекорд в приготовлении десяти блинов диаметром 1 метр.

Ранее сообщалось, что на избирательные участки на выборах президента России 15 марта пришли десятки людей в необычных костюмах. Также необычные «персонажи» располагаются и в самих помещениях для голосования. На разных участках, в частности, можно было встретить «Такера Карлсона», «Чебурашку», «куклу Барби» и «Петра I».

В понедельник, 11 марта, по православному календарю началась Сырная седмица. Это последняя неделя перед Великим постом, которая также известна как Масленица. Обычай праздновать Масленицу берёт начало с древних времён. Славяне-язычники тоже отмечали в этот период весенний праздник — встречали весну и провожали зиму. В народе Масленицу полагается праздновать весело. Считалось, что тот, кто откажется её отмечать, будет жить «в горькой беде и худо кончит». Отмечать Масленицу было принято катанием на санках с ледяных гор, зажиганием костров и блинами.