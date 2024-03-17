Индиан-Уэллс, США, 17 марта, 2024, 16:15 — ИА Регнум. Российский теннисист, четвёртая ракетка мира Даниил Медведев вышел в финал турнира серии «Мастерс» в американском Индиан-Уэллсе.

Алексей Филиппов /РИА Новости Теннисист Даниил Медведев

В полуфинале Медведев одержал победу в трёх сетах над представителем США Томми Полом, который является 17-м номером мирового рейтинга. Встреча продолжалась 2 часа 23 минуты и завершилась со счётом 1:6, 7:6 (7:3), 6:2.

Медведев два раза подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из десяти. На счету его соперника пять эйсов, три ошибки на подаче и также пять из десяти брейков.

В финале турнира Медведев сыграет со второй ракеткой мира, испанцем Карлосом Алькарасом.

Как ранее сообщало ИА Регнум, в четвертьфинале турнира Медведев обыграл датчанина Хольгера Руне со счётом 7:5, 6:4. При этом во время матча он поругался со своим соперником. В начале второго сета Медведев в ходе розыгрыша вышел к сетке, а Руне сильным ударом направил мяч ему в корпус. Тот успел подставить ракетку. После розыгрыша российский теннисист потребовал от соперника извинений, а также обратился к судье.