Мытищи, Московская область, 17 марта, 2024, 16:23 — ИА Регнум. Тела двоих мужчин — отца и сына — нашли в подмосковных Мытищах. Предположительно, они замёрзли насмерть примерно десять дней назад, сообщает 17 марта РЕН ТВ.

ТАСС/ Алексей Филиппов

Накануне трупы 93-летнего пенсионера и его 58-летнего сына обнаружили в частном доме в деревне Поседкино. Дом стоял с открытой дверью, но следов конфликта не было. Предположительно, отец и сын умерли от переохлаждения в жилье, которое не отапливалось.

«Рядом с телами нашли литровую бутылку водки и бутылку из-под коньяка», — сообщил источник издания.

Правоохранителям предстоит установить подробности происшествия и точные причины смерти.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале жители одной из пятиэтажек в городе Зверево Ростовской области обратились в полицию и пожаловались на трупный запах. Правоохранители обнаружили в одной из квартир тела двух мужчин, отца и сына. Труп 29-летнего мужчины находился в импровизированном склепе из гипсокартона и был залит бетоном, тело его отца лежало в другой комнате. В произошедшем разбираются правоохранительные органы.