Краснодар, 17 марта, 2024, 15:53 — ИА Регнум. В Краснодаре 13-летняя школьница подожгла скатерть на одном из избирательных участков. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Максим Блинов / РИА Новости

«Девочка пришла на участок в школе №108 в Новознаменском и принесла с собой розжиг и спички. Она подожгла скатерть на парте избирательной комиссии. Бюллетени не повреждены», — приводит агентство слова источника.

Отмечается, что возгорание потушили своими силами, бюллетени не повреждены, участок продолжил работать в обычном режиме. Мотивы подростка выясняются, раньше девочка на учёте в полиции не состояла.

Как передавало ИА Регнум, 16 марта суд в Санкт-Петербурге отправил в СИЗО до 14 мая девушку, бросившую коктейль Молотова в вывеску одного из избирательных участков. Фигурантка возражала и просила о домашнем аресте.

До этого в Москве возбудили ещё одно уголовное дело по факту происшествия на избирательном участке в ходе голосования на выборах президента России. 15 марта на одном из избирательных участков на юго-востоке Москвы женщина подожгла с помощью легковоспламеняющейся жидкости кабинку для голосования.

Кроме того, за первые два дня голосования произошли сразу несколько инцидентов с попыткой испортить бюллетени в урне с помощью красящей жидкости. Так, в селе Майма в Республике Алтай задержали пенсионерку при попытке залить зелёнкой урну с бюллетенями на избирательном участке. Члены комиссии и сотрудники МЧС пресекли действия женщины. Бюллетени не пострадали.

Злоумышленники, поджигающие избирательные участки, должны помнить, что их может ждать уголовная ответственность по статье о государственной измене, заявил 16 марта зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что Запад перешёл к экстремизму, пытаясь сорвать выборы в России. Председатель Центризбиркома Элла Памфилова в свою очередь назвала подонками людей, которые портят избирательные урны. Она подчеркнула, что нарушителям грозит реальное лишение свободы. Задержанные признались, что им обещали деньги, след «идёт из-за рубежа», добавила председатель ЦИК.