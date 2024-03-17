Белгород, 17 марта, 2024, 15:46 — ИА Регнум. Дежурные средства ПВО днём 17 марта сбили семь украинских беспилотников над территорией Белгородской области, сообщило 17 марта Министерство обороны.

Александр Полегенько/ТАСС

Очередная попытка Киева совершить террористическую атаку была пресечена, отметило ведомство.

«Около 14:30 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО семь украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожены над территорией Белгородской области», — сказано в сообщении Минобороны.

Как передавало ИА Регнум, ранее 17 марта ведомство сообщало, что ночью в разных регионах России были уничтожены 35 беспилотников ВСУ, в том числе 17 — над Краснодарским краем. Кроме того, в течение дня сообщалось об уничтожении БПЛА в Орловской, Московской, Белгородской и Курской областях. Также ВСУ атаковали беспилотниками Энергодар, рядом с которым находится Запорожская АЭС, и один из избирательных участков в Запорожской области.

В Белгороде и Белгородском районе 17 марта несколько раз объявлялась ракетная опасность. Силы ПВО сбили девять реактивных снарядов, выпущенных из РСЗО Vampire. Кроме того, дроны ВСУ атаковали в регионе грузовые автомобили и сбрасывали самодельные взрывные устройства. Несколько районов области были обстреляны. В Белгороде в результате обстрела погибла 16-летняя девушка.