Средства ПВО сбили семь украинских беспилотников над Белгородской областью
Средства ПВО сбили семь беспилотников самолётного типа над Белгородской областью
Белгород, 17 марта, 2024, 15:46 — ИА Регнум. Дежурные средства ПВО днём 17 марта сбили семь украинских беспилотников над территорией Белгородской области, сообщило 17 марта Министерство обороны.
Очередная попытка Киева совершить террористическую атаку была пресечена, отметило ведомство.
«Около 14:30 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО семь украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожены над территорией Белгородской области», — сказано в сообщении Минобороны.
Как передавало ИА Регнум, ранее 17 марта ведомство сообщало, что ночью в разных регионах России были уничтожены 35 беспилотников ВСУ, в том числе 17 — над Краснодарским краем. Кроме того, в течение дня сообщалось об уничтожении БПЛА в Орловской, Московской, Белгородской и Курской областях. Также ВСУ атаковали беспилотниками Энергодар, рядом с которым находится Запорожская АЭС, и один из избирательных участков в Запорожской области.
В Белгороде и Белгородском районе 17 марта несколько раз объявлялась ракетная опасность. Силы ПВО сбили девять реактивных снарядов, выпущенных из РСЗО Vampire. Кроме того, дроны ВСУ атаковали в регионе грузовые автомобили и сбрасывали самодельные взрывные устройства. Несколько районов области были обстреляны. В Белгороде в результате обстрела погибла 16-летняя девушка.