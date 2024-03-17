Донецк, 17 марта, 2024, 15:42 — ИА Регнум. В третий день голосования на выборах президента России в городах Донецкой Народной Республики выдали паспорта гражданам, достигшим совершеннолетия. Об этом 17 марта сообщил корреспондент ИА Регнум.

ИА Регнум

Всего на торжественной церемонии выдали 154 паспорта в семи муниципалитетах республики.

Как сообщало ИА Регнум, 15 марта в ДНР стартовала акция «Всей семьёй на выборы», объединяющая семьи из разных уголков России. Так, в Шахтёрске на избирательный участок пришла семья Филипповых. Посредством видеосвязи Филипповы пообщались с родственниками, которые пришли голосовать в Краснодаре и разных населённых пунктах Ростовской области.

В ДНР участковые избирательные комиссии с 10 марта проводили досрочное голосование. Жители этой республики, а также ЛНР, Запорожской и Херсонской областей впервые участвуют в голосовании на выборах президента России.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3874767" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Голосование в ДНР проходит на фоне продолжающейся агрессии со стороны киевского режима. В частности, в ночь на 15 марта ВСУ обстреляли Петровский район Донецка. Снаряд попал в один из частных домов, вспыхнул пожар. Погибли трое детей.

Членам избирательных комиссий в ДНР поступают угрозы, а в регионе сохраняется опасность диверсий и терактов, отмечал глава республики Денис Пушилин. Он подчеркнул, что сорвать и дискредитировать выборы Киеву не удастся, потому что жители Донбасса давно сделали свой выбор, а теперь его ещё раз подтверждают. Глава ДНР также отметил, что в регионе действуют повышенные меры безопасности, а силовые структуры принимают все меры для предотвращения возможных провокаций.

Председатель ЦИК России Элла Памфилова ранее рассказала о большом желании жителей освобождённой Авдеевки (ДНР) голосовать на выборах президента страны. Отвечая на вопрос, чего им в первую очередь не хватает, люди говорят сначала о хлебе, а вслед за этим о возможности проголосовать, отметила она.