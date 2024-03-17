Нижний Новгород, 17 марта, 2024, 15:17 — ИА Регнум. Международный аэропорт Нижнего Новгорода им. В. Чкалова принял восемь рейсов из-за ограничений, введённых ранее в аэропортах Москвы. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани.

Нина Зотина/РИА Новости

Ранее Росавиация отменила ограничения на работу аэропортов Домодедово, Внуково и Жуковский в Московском регионе.

Как передавало ИА Регнум, к 11:15 мск временные ограничения были сняты.

Меры вводились для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артём Кореняко.

До этого работа трёх столичных аэропортов на вылет и прилёт была ограничена с 09:39 мск на фоне атак беспилотников. В Росавиации подчеркнули, что главный приоритет — обеспечение безопасности полётов.

По данным Минобороны России, в 10:15 мск средства ПВО уничтожили над Подмосковьем украинский беспилотник самолётного типа. Мэр Москвы Сергей Собянин уточнил, что беспилотник упал в городском округе Домодедово, обломки не причинили разрушений.

Ранее мэр сообщил, что ночью в небе над Домодедово сбиты два БПЛА, летевшие на Москву. На месте падения обломков разрушений и пострадавших нет. Ещё два беспилотника уничтожены в Раменском и Ступинском городских округах.