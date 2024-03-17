Находка, Приморский край, 17 марта, 2024, 15:10 — ИА Регнум. В городе Находке Приморского края акробат из Бразилии сорвался с высоты при выполнении трюка, сообщает 17 марта Telegram-канал «112».

Кадр из видео

«Акробат сорвался с высоты и упал на землю. Жизни Луана из Бразилии ничего не угрожает. Он жив и продолжает выступать», — говорится в материале.

На видео, опубликованном в канале, видно, как два акробата балансировали внутри и снаружи «колеса смерти», установленного посреди арены. Во время вращения конструкции один из артистов не удержался и сорвался вниз. Его напарник не успел остановить «колесо», которое задело пострадавшего после падения.

Как передавало ИА Регнум, днём ранее стало известно о госпитализации гимнастки, которая сорвалась с высоты, выполняя трюк во время циркового представления в Новосибирске.

10 марта гендиректор Большого Московского цирка Эдгард Запашный сообщил, что артистка цирка Влада Морозова потеряла сознание во время номера и умерла в больнице от остановки сердца. Он подчеркнул, что ей стало плохо после совершенно обычного, не опасного трюка. После появления из ящика иллюзиониста Морозова и ещё две девушки уходили за кулисы, и именно в этот момент Морозова упала и потеряла сознание.

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Мать 22-летней девушки Наталья Кузьминичева заявила, что её дочь погибла из-за излишнего трудоголизма. Она опровергла появлявшиеся в Сети сообщения о том, что у Морозовой якобы была сильная анорексия. Девушка питалась нормально, заявила её мать. По её словам, причиной смерти стала не диета, а то, как много сил Морозова вкладывала в реализацию своих проектов.