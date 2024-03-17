Ужгород, Украина, 17 марта, 2024, 14:44 — ИА Регнум. На 74-м году жизни скончался бывший депутат Верховной рады Украины и экс-глава Закарпатья Геннадий Москаль, сообщила 17 марта «Страна. ua».

Евгений Котенко / РИА Новости Экс-глава Закарпатья Геннадий Москаль

Ранее сообщалось, что политик боролся с тяжелой болезнью.

В 2014 году занимавший тогда пост президента Украины Пётр Порошенко назначил Москаля «главой Луганской области» (временно находившейся под контролем Киева части территории ЛНР), а годом позже — главой Закарпатской области. С этой должности Москаль был уволен в 2019 году указом действующего главы киевского режима Владимира Зеленского.

Москаль родился в 1950 году в Черновицкой области. Он окончил техникум железнодорожного транспорта, среднюю школу милиции, Киевскую высшую школу МВД СССР, служил в железнодорожных войсках ВС СССР. С 1973 года он занимал разные посты в органах МВД Черновицкой, Закарпатской областей, Крыма (в период пребывания республики в составе Украины), а также Днепропетровской области.

Главой Закарпатской областной администрации он стал в 2001 году, депутатом Верховной рады — в 2007 году. Также Москаль работал в Службе безопасности Украины и совете национальной безопасности и обороны, и, в частности, в 2014 году возглавлял так называемую «комиссию по расследованию событий майдана».

В ноябре 2021 года, выступая в эфире украинского телевидения, Москаль заявил, что в будущем ряд контролируемых в тот период Украиной регионов, а именно Харьковская, Днепропетровская, Херсонская, Николаевская и Одесская области, могут войти в состав России.