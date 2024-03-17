Белгород, 17 марта, 2024, 14:11 — ИА Регнум. В Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность. Об этом сообщила Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) Белгорода в Telegram-канале.

Таисия Лисковец / РИА Новости

«Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, за сегодняшний день это третье сообщение о ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе.

В результате одного из ударов боевиков киевского режима по Белгороду 17 марта погибла девочка-подросток. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что это произошло из-за того, что снаряд украинских военных попал в частный дом. Отец 16-летней девушки получил травму головы, ожоги и отравление угарным газом, он доставлен в больницу.