Москва, 17 марта, 2024, 18:55 — ИА Регнум. Публикация о том, что некоторые союзники России якобы поставляют снаряды на Украину, может оказаться провокацией, созданной для разлада между партнёрами. Такое мнение 17 марта корреспонденту ИА Регнум высказал военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов.

Иван Шилов ИА Регнум

Американская газета The Wall Street Journal сообщила, что некоторые союзники России якобы поставляют снаряды на Украину. Однако, согласно материалу издания, чиновники не сообщают, откуда поступают снаряды для ВСУ. Они лишь отмечают, что в число поставщиков входят некоторые страны, которые являются союзниками России. Журналисты подчёркивают, что просьбы США о поставках Украине к странам Африки и Азии, в числе которых есть партнёры Москвы, были отклонены.

Глазунов отметил, что к такой информации следует относиться с осторожностью.

«Эта информация может быть направлена на то, чтобы посеять недоверие между Россией и её союзниками. Тогда не будет никакого взаимовыгодного сотрудничества, чего и добиваются западные страны. Не стоит забывать, что американские и европейские СМИ выполняют свои задачи», — подчеркнул военный эксперт.

С другой стороны, если данная информация подтвердится, тогда России следует принять соответствующие меры: разорвать экономические и политические отношения с этими странами. И ответ должен быть адекватным угрозе, как было с Эквадором, подчеркнул военный эксперт.

Как передавало ИА Регнум, 6 марта агентство Bloomberg сообщило, что западные союзники Украины собрали почти все средства, необходимые для закупки около 800 тысяч снарядов для Вооружённых сил Украины в рамках чешской инициативы.

На прошедшей в феврале Мюнхенской конференции по безопасности президент Чехии Пётр Павел заявил, что республика выделила около 500 тыс. снарядов калибра 155 мм и 300 тыс. снарядов калибра 122 мм, которые будут доставлены на Украину, если эту инициативу поддержат финансово.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Москва ожидает от ООН призыва избегать шагов и действий, которые усугубляют конфликт на Украине, особенно поставок ВСУ оружия от западных стран.

Президент Эквадора Даниэль Нобоа в начале января заявил о намерении обменять старую советскую технику на новое оборудование стоимостью 200 млн долларов. В частности, речь шла о советских вертолётах Ми-171Е и переносном зенитном ракетном комплексе (ПЗРК) «Игла». При этом передача военной техники третьим странам запрещена условиями контрактов.

В МИД России назвали решение Эквадора передать США российскую технику опрометчивым, принятым под давлением заинтересованных лиц. Чрезвычайный и полномочный посол РФ в Эквадоре Владимир Спринчан 17 февраля заявил, что Кито отменяет своё решение о поставке российской техники в США.

Власти Эквадора приняли решение не отправлять вооружение и военную технику на Украину, в страну, участвующую в международном военном конфликте. Как заверил глава Эквадора, он не имел понятия о планах Белого дома по поводу дальнейшей судьбы старой военной техники из Эквадора, которую Нобоа назвал металлоломом.