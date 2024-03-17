Белгород, 17 марта, 2024, 14:18 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили ещё четыре украинских беспилотника над Белгородской областью. Об этом 17 марта сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.

Станислав Красильников/РИА Новости

Отмечается, что около 14:00 по московскому времени пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением беспилотников самолётного типа.

«Дежурными средствами ПВО четыре украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, украинские военные усилили обстрелы российский регионов на фоне выборов президента России. Киевский режим в ночь на 17 марта снова попытался атаковать с помощью ракет и беспилотников российские регионы. Власти Брянской, Калужской и Белгородской областей подтвердили нападения со стороны ВСУ.

В результате обстрела Белгорода со стороны ВСУ жертвой стала 16-летняя девушка. От прилёта снаряда загорелся частный жилой дом, в котором она находилась.

Из-за продолжающихся обстрелов занятия в школах Белгородской области 18 и 19 марта отменили. Это касается и колледжей. Также решается вопрос о работе дежурных групп в детских садах. Кроме того, до 18 марта закрыты торговые центры в Белгороде и Белгородском районе.