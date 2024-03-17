Биробиджан, 17 марта, 2024, 14:14 — ИА Регнум. Итоговая явка на выборах президента России в Еврейской автономной области (ЕАО) составила 88,66%. Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России.

Александр Патрин/ТАСС

Согласно данным информационного табло ЦИК, явка на выборах президента РФ в регионе на 13:00 мск (20:00 по местному) составила 88,66%.

Ранее отмечалось, что общая явка на выборах президента 17 марта превысила показатели президентской кампании 2018 года. Так, по состоянию на 13:50 мск явка составила 66,07%, что выше достигнутой в 2018 году итоговой явки в 67,54%.

Как передавало ИА Регнум, утром 15 марта избирательные участки на выборах президента России открылись по всей стране. В 08:00 по местному времени (14 марта в 23:00 мск) первыми открылись избирательные участки на Камчатке и Чукотке. Голосование продлится три дня, с 15 по 17 марта.

За выборами наблюдают около 333,6 тыс. человек, в том числе более 700 международных наблюдателей из 106 стран мира.

В качестве кандидатов на выборах президента ЦИК зарегистрировал Леонида Слуцкого (ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ), Владислава Даванкова («Новые люди») и самовыдвиженца Владимира Путина.