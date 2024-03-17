Бердянск, Запорожская область, 17 марта, 2024, 14:07 — ИА Регнум. В Бердянске Запорожской области предотвратили покушение на доверенное лицо кандидата в президенты России Владимира Путина, сообщил 17 марта глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА Регнум

Спецслужбы сорвали преступные планы киевских террористов, сказал Рогов.

«В Бердянске предотвращено покушение на доверенное лицо кандидата в президенты Российской Федерации Владимира Путина. Украинские террористы готовили теракт, но ничего у них не получилось. Их преступные планы были сорваны профессиональными действиями сотрудников российских спецслужб», — сказал Рогов «РИА Новости».

Причастных к подготовке теракта в настоящее время разыскивают, добавил он.

Как передавало ИА Регнум, ранее глава Центризбиркома Элла Памфилова сообщила, что членам избирательных комиссий, особенно в новых регионах, постоянно поступают угрозы.

В ходе голосования на выборах президента России ВСУ атаковали несколько избирательных участков. В частности, был обстрелян участок в Брилёвке Херсонской области, два человека получили ранения. В Каховке в том же регионе здание избирательного участка также было обстреляно, но обошлось без пострадавших. В Скадовске возле Дома культуры взорвалось заложенное в урну самодельное взрывное устройство, пострадавших не было. Массированным обстрелам подвергались Белгород и другие населённые пункты Белгородской области. 17 марта ВСУ атаковали избирательный участок в Каменке-Днепровской Запорожской области, здание загорелось, пострадавших в результате ЧП не было.

Атаки осуществлялись и ранее. В частности, 6 марта в Бердянске в результате теракта погибла член избирательной комиссии.

15 марта президент Владимир Путин заявил, что всем пострадавшим от атак ВСУ на регионы России окажут необходимую помощь и поддержку, а преступные действия киевского режима не останутся безнаказанными. Киев не сможет помешать выборам в России, запугать русский народ не удастся, сказал президент. Совершая провокации, противник стремится отвлечь внимание от положения дел на линии боевого соприкосновения, где ВС РФ уверенно удерживают инициативу, добавил Владимир Путин.