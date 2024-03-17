Москва, 17 марта, 2024, 13:53 — ИА Регнум. На белгородском направлении пересечены все попытки проникновения на приграничную территорию РФ украинских ДРГ в районе Козинки, уничтожено до 65 боевиков, сообщил 17 марта официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

«На белгородском направлении нанесением огневого поражения и грамотными действиями российских подразделений отражены атаки и пресечены все попытки проникновения на приграничную территорию Российской Федерации диверсионно-разведывательных групп украинских боевиков в районе населённого пункта Козинка Белгородской области», — сказал он.

По данным Минобороны, в результате ударов авиации, беспилотных летательных аппаратов и огня артиллерии уничтожено до 65 украинских боевиков, боевая машина РСЗО Vampire чешского производства и орудие Д-20.

Как передавало ИА Регнум, 16 марта украинские ДРГ пытались атаковать российских военных и проникнуть на территорию России со стороны села Поповка Сумской области, а также в направлении сёл Сподарюшино и Козинка Грайворонского района Белгородской области. Все эти попытки пресечены при участии погранслужбы ФСБ, заявило Минобороны. Противник потерял до 30 бойцов, три танка, две боевые бронированные машины, а также боевые машины РСЗО Vampire и «Град».

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За трое суток, с 12 по 14 марта, ВСУ, по данным российского оборонного ведомства, потеряли более 1,5 тыс. бойцов, 18 танков и 23 боевые бронемашины в попытках прорваться на территорию Белгородской и Курской областей. Безвозвратные потери противника составили 500 человек.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, безвозвратные потери украинской ДРГ в результате попыток прорваться через госграницу России в ночь на 16 марта составили 60–70% от числа диверсантов. Из 2500 диверсантов 1700 были поражены, безвозвратные потери со стороны врага составили 550 человек.

Представитель Кремля также добавил, что президент Владимир Путин постоянно получает доклады военных о произошедших за последние дни попытках атак российской территории в Белгородской и Курской областях.