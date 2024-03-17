Москва, 17 марта, 2024, 13:51 — ИА Регнум. ВС России в минувшие сутки поразили места сборки безэкипажных катеров в Одесской области, пункт дислокации батареи Iris-T в том же регионе и цех по производству беспилотников в Черниговской области, сообщило 17 марта Министерство обороны.

Иван Шилов ИА Регнум

«Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации в течение суток поражены места сборки и проведения испытаний безэкипажных катеров, пункт временной дислокации батареи зенитного ракетного комплексаIris-Tв Одесской области, цех сборки и подготовки беспилотных летательных аппаратов в районе населённого пункта Прилуки Черниговской области», — сообщил на брифинге Минобороны официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Также была поражена живая сила и военная техника ВСУ в 127 районах, добавил он.

Кроме того, 17 марта Минобороны сообщило об освобождении населённого пункта Мирное в Запорожской области на южнодонецком направлении. Все попытки диверсантов ВСУ проникнуть на приграничную территорию России в минувшие сутки были пресечены. Российские войска, кроме того, заняли более выгодные рубежи на донецком направлении и отразили девять контратак штурмовиков ВСУ на авдеевском направлении.

Как передавало ИА Регнум, 11 марта Конашенков сообщал, что ВС РФ поразили два пункта временной дислокации иностранных наёмников в зоне специальной военной операции. В этот же день источник в силовых структурах уточнил, что ВС РФ ракетным ударом поразили в Одесской области сотрудников сил спецопераций Украины и операторов безэкипажных катеров.

ВС РФ уничтожили пункты временной дислокации боевиков в районе Одессы, а также цех по сборке беспилотников в Сумской области, сообщил Конашенков 16 марта. Ранее в этот же день начальник штаба Объединённой группировки войск генерал-полковник Алексей Ким доложил на совещании при главе Минобороны Сергее Шойгу, что почти 300 боевиков украинского националистического формирования «Кракен» (экстремистская организация, деятельность которой запрещена в РФ) ликвидировали одним точным ударом объёмно-детонирующей авиабомбы весом 1500 кг.