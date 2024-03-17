Москва, 17 марта, 2024, 13:51 — ИА Регнум. Украинские войска за сутки потеряли до 200 военных на донецком направлении. Об этом 17 марта сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

«ВСУ потеряли до 200 военнослужащих, две боевые бронированные машины и пять автомобилей», — сказал Конашенков.

Он отметил, что подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, а также нанесли поражение формированиям ВСУ и украинской теробороны в районах населённых пунктов Богдановка, Красное, Курдюмовка, Перше Травня, Клещеевка и Андреевка.

Как передавало ИА Регнум, 16 марта Конашенков сообщил, что Вооружённые силы России ликвидировали за сутки на донецком направлении до 260 военных ВСУ. Также противник потерял 11 автомобилей, гаубицу FH-70 производства Британии, гаубицу Д-20, а также орудие М119 производства США. Уничтожены четыре склада боеприпасов ВСУ.

15 марта в Минобороны проинформировали, что на донецком направлении всю неделю велись активные боевые действия, российские бойцы нанесли огневое поражение 12 бригадам ВСУ.