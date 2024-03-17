Геническ, Херсонская область, 17 марта, 2024, 13:55 — ИА Регнум. В Геническе во время выборов президента России и празднования широкой Масленицы установили рекорд в приготовлении десяти блинов диаметром 1 метр. Об этом сообщает корреспондент ИА Регнум.

Кадр из видео

«Сегодня мы бьём новые рекорды — готовим 10 блинчиков диаметром по одному метру. Также приготовили тысячу блинов (обычного размера. — Прим. ред.)», — сообщил шеф-повар Павел Ульяненко.

Он добавил, что блины подаются всем желающим вместе со сгущёнкой, сметаной и различными джемами. Кроме того, в Геническ приехала группа поваров из Анапы, которая приготовила для жителей города 250 кг плова и 250 кг шашлыка из свинины, отметил Ульяненко.

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Как передавало ИА Регнум, днём ранее во время народных гуляний в честь проведения выборов президента России пожарили на вертеле свинью по кличке Зеля и барана по кличке Столтенберг.

Принявшие участие в голосовании жители Геническа в Херсонской области ранее рассказали корреспонденту ИА Регнум, что проведение выборов президента России является для них большим и светлым событием, которое вселяет надежду на развитие новых регионов и скорое наступление мира.

Ранее сообщалось, что на избирательные участки на выборах президента России 15 марта пришли десятки людей в необычных костюмах. Также необычные «персонажи» располагаются и в самих помещениях для голосования. На разных участках, в частности, можно было встретить «Такера Карлсона», «Чебурашку», «куклу Барби» и «Петра I».

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Избирательные участки на выборах президента России 15 марта открылись по всей стране. За выборами наблюдают около 333,6 тыс. человек, на участках присутствуют в том числе более 700 международных наблюдателей из 106 стран мира. В качестве кандидатов на выборах президента ЦИК зарегистрировал Леонида Слуцкого (ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ), Владислава Даванкова («Новые люди») и самовыдвиженца Владимира Путина. Голосование продлится три дня, с 15 по 17 марта.