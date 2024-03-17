Лондон, 17 марта, 2024, 13:45 — ИА Регнум. Министр обороны Великобритании Грант Шэппс срочно отменил поездку в Одессу во время своего последнего визита на Украину 7 марта. Об этом сообщает газета The Sunday Times, журналист которой сопровождал главу британского минобороны в поездке.

Tejas Sandhu/Keystone Press Agency/Global Look Press Министр обороны Великобритании Грант Шэппс

Из статьи следует, что Шэппс намеревался побывать в Одессе после переговоров с украинскими властями в Киеве. Однако в последний момент он отказался от этого.

«Грант Шэппс был вынужден отказаться от поездки в Одессу после того, как британская разведка предупредила об угрозе ракетного удара», — говорится в материале.

Также издание указывает, что министр собирался прибыть туда на следующий день после того, как в городе якобы произошёл взрыв в нескольких сотнях метров от кортежа главы киевского режима Владимира Зеленского и посещавшего Одессу премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса.

Как передавало ИА Регнум, самолёт британского министра обороны лишился навигации под Калининградом. По версии этого же издания, системы GPS на борту, которым Грант Шэппс летел с группой журналистов в Польшу, были нарушены Россией.

Сигнал был заглушен 13 марта как на пути министра в Польшу, так и на обратной дороге, когда бизнес-джет Dassault 900LX Королевских ВВС Великобритании находился возле Калининградской области.

По данным СМИ, электронная атака во второй раз лишила пилотов доступа к GPS на 30 минут, а в самолёте временно перестал работать Wi-Fi.

По словам источника газеты в минобороны Британии, инцидент якобы напрямую связан с Россией, конфликтом на Украине и «секретностью вокруг Калининграда».

В момент «оглушения» экипаж был вынужден использовать альтернативные методы для определения своего местоположения.