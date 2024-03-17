В Британии сообщили, что глава минобороны Шэппс отменил поездку в Одессу
The Times: министр обороны Британии Шэппс отказался от поездки в Одессу
Лондон, 17 марта, 2024, 13:45 — ИА Регнум. Министр обороны Великобритании Грант Шэппс срочно отменил поездку в Одессу во время своего последнего визита на Украину 7 марта. Об этом сообщает газета The Sunday Times, журналист которой сопровождал главу британского минобороны в поездке.
Из статьи следует, что Шэппс намеревался побывать в Одессе после переговоров с украинскими властями в Киеве. Однако в последний момент он отказался от этого.
«Грант Шэппс был вынужден отказаться от поездки в Одессу после того, как британская разведка предупредила об угрозе ракетного удара», — говорится в материале.
Также издание указывает, что министр собирался прибыть туда на следующий день после того, как в городе якобы произошёл взрыв в нескольких сотнях метров от кортежа главы киевского режима Владимира Зеленского и посещавшего Одессу премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса.
Как передавало ИА Регнум, самолёт британского министра обороны лишился навигации под Калининградом. По версии этого же издания, системы GPS на борту, которым Грант Шэппс летел с группой журналистов в Польшу, были нарушены Россией.
Сигнал был заглушен 13 марта как на пути министра в Польшу, так и на обратной дороге, когда бизнес-джет Dassault 900LX Королевских ВВС Великобритании находился возле Калининградской области.
По данным СМИ, электронная атака во второй раз лишила пилотов доступа к GPS на 30 минут, а в самолёте временно перестал работать Wi-Fi.
По словам источника газеты в минобороны Британии, инцидент якобы напрямую связан с Россией, конфликтом на Украине и «секретностью вокруг Калининграда».
В момент «оглушения» экипаж был вынужден использовать альтернативные методы для определения своего местоположения.