Москва, 17 марта, 2024, 13:35 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон сам себе противоречит в отношении конфликта на Украине, говоря об отправке туда западных войск и одновременно предлагая перемирие на время Олимпиады, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Соловьёв Live».

Михаил Терещенко/ТАСС

«Он постоянно сам себе противоречит, говорит какие-то очень странные вещи», — отметила Захарова.

Она уточнила, что сначала Макрон говорит о вводе войск ЕС или отдельных стран НАТО в зону конфликта, то говорит о том, что никогда не станет инициировать ничего подобного.

«Теперь начал говорить про Олимпийские игры», — добавила дипломат.

Как передавало ИА Регнум, Макрон, в конце февраля заявлявший о возможной отправке военных НАТО на Украину, в недавнем интервью повторил свой тезис. Он подчеркнул, что Франция будет готова «принять решения, которые гарантируют, что Россия никогда не победит».

Он также заявил, что Франция приложит все усилия для недопущения победы Москвы в конфликте с Киевом. Макрон отметил, что на саммите в Париже лидеры западных стран обсуждали возможность отправки военных стран ЕС и Североатлантического альянса на Украину.

Позже французский лидер заявил, что попросит Россию установить режим прекращения огня на время проведения Олимпийских игр в Париже.