Москва, 17 марта, 2024, 17:23 — ИА Регнум. В своём стремлении нанести максимальный ущерб России США будут оказывать давление на Индию, используя экономические рычаги воздействия. Такое мнение 17 марта корреспонденту ИА Регнум высказал политолог, сотрудник подразделения Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Виктор Мизин, комментируя публикацию The New York Times о международном транспортном коридоре «Север — Юг», который свяжет Россию и Индию.

Известия/Константин Кокошкин

В статье говорится, что этот транспортный коридор станет недосягаемым для западных санкций и будет последним звеном железнодорожной ветки между Россией и иранскими портами на берегу Персидского залива. Отмечается, что линия обеспечит «лёгкий доступ к таким центрам, как торговая столица Индии Мумбаи».

Как отметил Мизин, многие эксперты и официальные лица западных стран признают, что антироссийские санкции не сработали из-за того, что Россия продолжает развивать экономические отношения с государствами Глобального Юга, Китаем, Турцией, Индией, ОАЭ, постсоветскими и другими странами.

Особую роль в этих отношениях играет Индия, которую США пытаются отдалить от России, прежде всего в ядерной и военно-технической областях. В некоторой степени им это удаётся, несмотря на то, что премьер-министр Индии Нарендра Моди является пророссийским политиком.

«США будут оказывать на него давление, применяя прежде всего экономические рычаги влияния. Пока страны Запада воздерживаются от нанесения санкционного удара по дружественным России странам, в том числе и Индии, но государствам делаются явные предупреждения. Это привело к тому, что ряд турецких компаний и китайских банков предпочитают сворачивать свои контакты с Россией. Давление будет оказываться и на Индию, но оно будет иметь контрпродуктивный эффект, так как эта страна стремится показать, что она — великая держава, на которую нельзя повлиять. Ведь в Индии очень силён дух независимости, дух политических деятелей Джавахарлало Неру, Махатмы Ганди», — отметил политолог.

Поэтому американцы будут оказывать давление очень осторожно, Запад не будет вводить никаких серьёзных санкций в отношении этой страны, это будет очередной этап Большой игры, соперничества России и западных стран за доступ к Индии. При этом Индии уже дают понять, что с Россией ей дружить не стоит, что якобы ничего хорошего от связей с РФ она не получит, а нужно налаживать сотрудничество с США, добавил эксперт.

И эта политическая линия Запада будет иметь долгосрочную тенденцию. Это будет очередная «битва» за Индию, которая началась в пятидесятых годах прошлого века при первых визитах советского государственного и партийного деятеля Никиты Хрущёва, который пытался сделать Индию большим союзником Советского Союза.

Как передавало ИА Регнум, в своей статье газета The New York Times сообщила, что международный транспортный коридор «Север — Юг», который свяжет Россию и Индию, будет нацелен на увеличение экспорта российских товаров, а также станет дополнительным путём для торговли между Россией и Китаем. Это будет непрерывная железнодорожная магистраль протяжённостью почти 7 тыс. км, ведущая к портам в Персидском заливе.

Президент России Владимир Путин на встрече с министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром 27 декабря 2023 года заявил, что отношения между Россией и Индией продолжают поступательно развиваться, несмотря на все сложности, с которыми сталкивается мир.

Он подчеркнул, что уже второй год уверенными темпами растёт товарооборот. Так, за девять месяцев 2023 года рост объёма товарооборота был больше, чем за весь 2022 год. Он отметил, что это в основном касается продажи нефти и угля, но страны также сотрудничают в высокотехнологичных областях.

В тот же день Джайшанкар в ходе встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым согласовали ряд шагов по развитию сотрудничества между странами, в том числе по готовящемуся запуску транспортного коридора «Север — Юг», созданию маршрута Ченнаи — Владивосток и сотрудничеству по Северному морскому пути.