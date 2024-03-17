Москва, 17 марта, 2024, 13:14 — ИА Регнум. Общая явка на выборах президента России по стране по состоянию на 12:50 мск составила 65,05%, сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Александр Кряжев/РИА Новости

«Ход голосования — 65,05%», — приводятся данные на сайте.

Как передавало ИА Регнум, Минцифры ранее уточняло, что с помощью платформы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) к 10:00 мск 17 марта проголосовали 90% зарегистрированных на платформе избирателей. Там уточнили, что в выборах президента приняли участие онлайн уже 4,2 млн избирателей.

За рубежом, сообщила, в свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, проголосовали более 125 тыс. человек в 111 странах. Она отметила, что эти данные — ответ тем, кто пытался распространить дезинформацию, российские дипломаты работают на избирательных участках с полной самоотдачей.

Высокая явка в первый и второй дни голосования говорит о консолидированности общества и о том, что выборы для людей очень важны, отметил заместитель генерального директора Консалтинговой группы «Полилог» Никита Сетов. По его словам, граждане выбирают не только президента, но и будущее страны, а также показывают всему миру, что их невозможно запугать.

17 марта завершается голосование на трёхдневных выборах президента России. К концу второго дня свой гражданский долг исполнили более половины россиян. Избирательные участки в стране закроются в 20:00 по местному времени, а первые предварительные итоги станут известны после 21:00 мск. Результаты онлайн-голосования станут известны между 22:00 и 23:00 мск.

За рубежом досрочно проголосовал 62 791 избиратель в 41 стране.