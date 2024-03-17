Москва, 17 марта, 2024, 13:11 — ИА Регнум. На тёплой панорамной крыше здания в центре Москвы стартует всероссийский онлайн-марафон «Ночь выборов — 2024. У России нет границ», где соберутся политики, политологи, эксперты, журналисты, военные корреспонденты, блогеры, звёзды телевидения и шоу-бизнеса.

Ночь выборов — 2024

«Главная экспертная политическая площадка страны «Ночь выборов» поддерживает тренд на открытость и прозрачность. Трансляция мероприятия будет доступна во всех странах мира», — сообщили ТАСС организаторы марафона.

По их словам, в «Ночи выборов» примут участие рекордное число иностранных наблюдателей и журналистов международных СМИ, а также некоторые кандидаты в президенты.

В предварительную программу включены выступления сопредседателей избирательного штаба Владимира Путина Владимира Машкова и Артёма Жоги, главы комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства в суверенные дела России Андрея Климова, лидера партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Сергея Миронова, депутатов Госдумы Марии Бутиной и Олега Матвейчева, зампреда ЦИК РФ Николая Булаева, пранкеров Владимира Кузнецова (Вован) и Алексея Столярова (Лексус), представителей Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и Фонда «Общественное мнение» (ФОМ), Общественной палаты России и многих других.

Помимо политических звёзд, на главной сцене всероссийского марафона выступят звёзды российской эстрады, в том числе Дмитрий Певцов, Ярослав Дронов, больше известный под псевдонимом Shaman, Тимур Ведерников, группа «Такты» и другие исполнители.

Также запланированы включения из регионов, в том числе из Камчатского края, Ставрополя, Екатеринбурга, Калининграда, Республики Алтай и Краснодарского края, из Белгородской области, Крыма, а также регионов Донбасса и Новороссии — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Марафон «Ночь выборов» продлится до 00:00 понедельника и будет транслироваться в интернете.

Как передавало ИА Регнум, 15 марта по всей стране открылись избирательные участки на выборах президента России. Голосование продлится три дня, с 15 по 17 марта. В качестве кандидатов на выборах президента ЦИК зарегистрировал Леонида Слуцкого (ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ), Владислава Даванкова («Новые люди») и самовыдвиженца Владимира Путина.

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова сообщила, что явка избирателей в целом по стране на 09:45 мск 17 марта с учётом дистанционного электронного голосования составляет 61,37%.

Минцифры уточнило, что с помощью платформы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) к 10:00 мск 17 марта проголосовали 90% зарегистрированных на платформе избирателей.