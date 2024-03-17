Кишинёв, 17 марта, 2024, 12:58 — ИА Регнум. Избирательный участок в посольстве России в Кишинёве возобновил работу после задержания провокатора, сообщило посольство 17 марта.

Сергей Мальгавко/ТАСС

В связи с инцидентом во дворе посольства работа участка приостанавливалась, рассказал ТАСС пресс-секретарь дипломатического представительства Анатолий Лошаков.

«Сейчас возобновилась», — отметил он.

Ранее сообщалось, что провокатор бросил во двор посольства, где проходит голосование, две бутылки с зажигательной смесью.

Как передавало ИА Регнум, ранее спикер молдавского парламента и лидер правящей партии «Действие и солидарность» Игорь Гросу заявил, что Кишинёв может пойти «на ответные меры», если Россия откроет избирательные участки на выборах президента РФ на территории непризнанной Приднестровской Молдавской Республики. Власти не могут запретить иностранным гражданам голосовать на территории посольства своих стран, но открывать участки на неконтролируемых территориях «незаконно и неправильно», сказал он.

10 января посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Геннадий Аскальдович заявил, что за рубежом препятствуют подготовке к выборам президента РФ. В недружественных странах по требованию местных властей закрыты 26 российских загранучреждений, уточнил он. В числе стран, где ситуация особенно сложная, дипломат назвал и Молдавию.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее 17 марта заявила, что по данным на 10:00 мск за границей проголосовали уже более 125 тысяч граждан России в 111 странах. Она назвала эти данные ответом всем тем, кто пытался распространить дезинформацию о ходе голосования.

Избирательные участки на выборах президента России 15 марта открылись по всей стране. Голосование продлится три дня, с 15 по 17 марта. В качестве кандидатов на выборах президента ЦИК зарегистрировал Леонида Слуцкого (ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ), Владислава Даванкова («Новые люди») и самовыдвиженца Владимира Путина. За выборами наблюдают около 333,6 тыс. человек, в том числе 1115 наблюдателей и экспертов из 129 стран мира.