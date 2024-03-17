Кишинёв, 17 марта, 2024, 12:53 — ИА Регнум. Провокатор бросил две бутылки с зажигательной смесью во двор российского посольства в Кишинёве, где проходит голосование на выборах президента. Об этом сообщает пресс-служба посольства.

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Отмечается, что провокатор был задержан правоохранительными органами на месте.

«Две бутылки с зажигательной смесью были брошены во двор посольства. Злоумышленник задержан силами правоохранительных органов», — приводит слова пресс-секретаря посольства Анатолия Лошакова ТАСС.

Как передавало ИА Регнум, 16 марта суд в Санкт-Петербурге отправил в СИЗО до 14 мая девушку, бросившую коктейль Молотова в вывеску одного из избирательных участков. Фигурантка возражала и просила о домашнем аресте.

Перед этим, 15 марта, задержанная кинула коктейль Молотова в вывеску одного из избирательных участков, сообщил председатель избирательной комиссии города Максим Мейксин. Инцидент произошёл в Московском районе города, в школе №358 на улице Варшавской.

Кроме того, за первые два дня голосования произошли сразу несколько инцидентов с попыткой испортить бюллетени в урне с помощью красящей жидкости.

Так, в селе Майма в Республике Алтай задержали пенсионерку при попытке залить зелёнкой урну с бюллетенями на избирательном участке. Члены комиссии и сотрудники МЧС пресекли действия женщины. Бюллетени не пострадали.

До этого в Москве возбудили ещё одно уголовное дело по факту происшествия на избирательном участке в ходе голосования на выборах президента России. 15 марта на одном из избирательных участков на юго-востоке Москвы женщина подожгла с помощью легковоспламеняющейся жидкости кабинку для голосования.

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова 15 марта на брифинге назвала «подонками» людей, заливающих избирательные урны. Она подчеркнула, что нарушителям грозит реальное лишение свободы. Задержанные признались, что им обещали деньги. След «идёт из-за рубежа», добавила председатель ЦИК.