Москва, 17 марта, 2024, 13:04 — ИА Регнум. Молодожёны по всей России отправились на избирательные участки, чтобы проголосовать на выборах президента. Молодые супруги принимали участие в голосовании сразу после заключения брака в ЗАГСе.

Кадр из видео

Так, на один из избирательных участков в Челябинской области пришли сразу две пары молодожёнов, о чём сообщает региональная избирательная комиссия.

«Они сделали свой выбор», — подчеркнули в областном избиркоме.

Вместе с тем в Твери реализовать своё конституционное право сразу после заключения брака решили молодожёны Михаил и Анастасия.

«В наших семьях все родственники всегда ходили на выборы. Родители приучили нас к тому, что голосовать — это важно. Мы хотели бы, чтобы это стало и нашей семейной традицией. Поэтому после официального заключения брака в ЗАГСе мы решили сразу же пойти на избирательный участок», — отметили молодые супруги.

Другая пара молодожёнов в городе Удомле Тверской области также решила совместить важный для них день с голосованием на выборах главы государства.

«Поздравляем молодых — совет да любовь!» — отметили в региональном избиркоме.

В свою очередь в Тамбове молодые супруги Виктор и Татьяна Хабаровы после ЗАГСа также решили принять участие в важном для страны событии. Как отмечает местное издание «Тамбовская жизнь», Виктор проголосовал на участке № 719, затем пара отправилась на избирательный участок супруги.

Вместе с тем решивших исполнить свой гражданский долг молодожёнов из Екатеринбурга встретили уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова и международный наблюдатель.

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Тем временем в Ершове Саратовской области первым важным событием в семейной жизни молодожёнов Алексея и Светланы Крутовцовых стали выборы президента страны. После регистрации брака супруги сразу отправились на избирательный участок.

«В стране важное историческое событие, мы не могли пропустить момент. В конце концов, такой день запомнится на всю жизнь — и семью создали, и в выборах приняли участие. Будем внукам об этом рассказывать», — отметил Алексей.

Как уточнили в избирательной комиссии по области, председатель участка поздравила молодожёнов и вручила им главный символ выборов в виде «Галочки».

«Поздравляем семью Крутовцовых, желаем, чтобы в вашей семье постоянно царили счастье, любовь, взаимопонимание, бережное отношение друг к другу! Пусть ваш семейный очаг будет наполнен добром и теплом, радостным детским смехом, пусть все ненастья обходят вас стороной, а радость всегда будет на пороге!» — поздравили молодожёнов в областном избиркоме.

В Пензенской области на временном избирательном участке в городской больнице Орска молодых супругов поздравили главный врач больницы Павел Орлов и председатель участковой избирательной комиссии № 1211 Ирина Гадалашева.

Отмечается, что супруга Анастасия является сотрудницей этой больницы.

Тем временем на избирательные участки Ленинградской области пришли сразу четыре пары молодожёнов, сообщили в областном избиркоме.

Кроме того, в день бракосочетания молодые семьи из городов Курска, Льгова, Щигры и Октябрьского района приняли участие в голосовании в первые два дня выборов.

Среди них свой гражданский долг решили исполнить молодожёны Людмила и её возлюбленный — участник специальной военной операции с позывным Дизель.

«Очень волнительный день для нас, жених является участником специальной военной операции. Мы очень волновались, что его не отпустят на государственную регистрацию брака, но, слава Богу, всё произошло как мы и хотели. Мы очень счастливы. Мы познакомились уже во время СВО и после года отношений решили пожениться. Выборы — это праздник. Посетить избирательный участок сейчас немаловажно для страны и сделать свой выбор, и мы его сделали», — приводит слова Людмилы избирательная комиссия Курской области.

Реализовать своё конституционное право в день заключения брака смогли сразу несколько пар молодожёнов в Кемеровской области, передаёт избирательная комиссия региона.

«Криками «Горько!» на выборах избирательные комиссии встречают голосующих молодожёнов. До или после ЗАГСа ехать на избирательный участок — добрая традиция Кузбасса. Красивые и счастливые молодожёны голосуют за будущее нашей страны. Желаем новобрачным счастья, здоровья и крепких семейных уз», — отметили в избиркоме Кузбасса.

Как передавало ИА Регнум, в первый день выборов в Петропавловске-Камчатском молодожёны Алексей и Ульяна Ивденко проголосовали на выборах президента России, находясь в ЗАГСе, с помощью системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ).

Выборы проходят с 15 по 17 марта. В качестве кандидатов на выборах президента ЦИК зарегистрировал Леонида Слуцкого (ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ), Владислава Даванкова («Новые люди») и самовыдвиженца Владимира Путина.