Симферополь, 17 марта, 2024, 12:15 — ИА Регнум. Движение автомобильного транспорта на Крымском мосту восстановлено. Об этом сообщает Telegram-канал информационного центра по оперативной обстановке на мостовом переходе.

Сергей Мальгавко/ТАСС

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено», — говорится в посте.

Сообщение о том, что движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, поступило за 18 минут до этого.

«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — говорится в ранее опубликованном посте.

Как передавало ИА Регнум, 6 марта заместитель председателя комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев на фоне скандала из-за утечки разговора офицеров бундестага призвал Германию передать Украине дальнобойные ракеты Taurus для удара по территории Крыма и по Крымскому мосту.

По мнению Чернева, канцлер Германии Олаф Шольц — единственный, кто выступает в Германии против поставок Taurus Украине, поскольку он «боится получить» ответ со стороны России. При этом аргументы немецкого политика по блокировке поставок этого типа вооружения депутат ВР счёл «никчёмными».