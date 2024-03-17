Москва, 17 марта, 2024, 12:48 — ИА Регнум. Международные наблюдатели и иностранные электоральные эксперты из Германии, Австрии, Италии, США и других стран мира обсудили с мониторинговой группой Совета по правам человека (СПЧ) России по наблюдению на выборах президента РФ ход голосования, сообщили журналистам в СПЧ.

Александр Демьянчук/ТАСС

Участники сошлись во мнении, что институт независимого наблюдения позитивно сказывается на защите прав избирателей. Член СПЧ Александр Брод отметил, что механизм показал свою востребованность в России. Борд пояснил, что в РФ независимое общественное наблюдение предусмотрено законодательно. Это даёт правозащитникам возможность официально проводить мониторинг.

«Сейчас законодательство предусматривает направление общественных наблюдателей на участки на всех уровнях выборов, от президента до главы сельского поселения», — уточнил Брод.

Член Сената Демократической Республики Конго Жан-Клод Мокени отметил, что существующие сегодня в России сервисы для голосования очень упростили процесс для удобства избирателей: каждый может выбрать подходящий ему способ — непосредственно на избирательном участке, который может выбрать с помощью «Мобильного избирателя», или электронно. Это положительно сказывается на явке, добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, за ходом голосования на выборах президента России следят 1115 международных наблюдателей и экспертов из 129 стран.

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова сообщила, что Центризбирком официально аккредитовал 706 международных наблюдателей из 106 стран.

Кроме того, по итогам Всемирного фестиваля молодежи 224 эксперта из 51 страны выразили желание познакомиться с организацией выборов в России.

Также 185 экспертов из 58 стран прибыли в РФ по приглашению Общественной палаты, пояснила она.