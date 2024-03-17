Смоленск, 17 марта, 2024, 12:05 — ИА Регнум. Избирателей встречают блинами и вареньем на участках в Смоленской области, сообщает 17 марта пресс-служба областной избирательной комиссии.

Telegram-канал избирательной комиссии Смоленской области

Последний день масленичной недели, напомнили в избиркоме, именуют Прощёным воскресеньем. В этот день принято собираться всей семьёй, ходить в гости, просить друг у друга прощения и проявлять милосердие.

«Мы будем очень рады, если вы сегодня придёте на избирательные участки и разделите с нами этот яркий и вкусный праздник!» — говорится в сообщении.

Telegram-канал избирательной комиссии Смоленской области

Масленичные гулянья проходят на участках во многих регионах России, блинами и чаем угощают избирателей в Ярославской, Челябинской, Саратовской, Пензенской, Орловской, Московской, Новосибирской и других областях, на Камчатке и в Кузбассе.

Как сообщают местные избиркомы и пользователи социальных сетей, в Карачаево-Черкесии на участках танцуют, в Южно-Сахалинске — поют, в Новосибирске водят хороводы.

Как сообщало ИА Регнум, по состоянию на 09:28 мск 17 марта показатель явки на выборах президента России достиг 60%. По данным ЦИК, в 12:00 мск явка составила 63,05%.

Выборы завершатся 17 марта с закрытием в 20:00 избирательных участков во всех российских регионах. Первые предварительные итоги голосования станут известны после 21:00 мск, результаты онлайн-голосования появятся между 22:00 и 23:00 мск.

ЦИК зарегистрировал четырёх кандидатов на пост главы государства, это Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.