Москва, 17 марта, 2024, 11:57 — ИА Регнум. Информацию о поставках снарядов ВСУ союзниками России необходимо проверять, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

Иван Шилов ИА REGNUM

Таким образом он прокомментировал публикацию The Wall Street Journal о помощи Киеву дружественных Москве стран.

«The Wall Street Journal, я думаю, выдаёт желаемое за действительное. Я не исключаю, что американцы и натовцы стараются поощрить всех тех, кто думает о возможности поставок вооружений недружественным нам странам, Украине, чтобы усугубить конфликт», — сказал он в беседе с Lenta.ru.

Сенатор добавил, что эту информацию необходимо проверять, поскольку это достаточно серьёзная тема и она нуждается в профессиональном, внимательном подходе.

«Но бросать такие тезисы — это очередной пример провоцирования новых столкновений, жесткости в идущем украинском конфликте», — заключил Карасин.

Как передавало ИА Регнум, 17 марта газета The Wall Street Journal со ссылкой на ряд чешских чиновников сообщила, что некоторые союзники России якобы поставляют снаряды на Украину. Согласно материалу издания, чиновники умалчивают, откуда поступают снаряды ВСУ, но говорят, что в число поставщиков входят некоторые союзные России страны.

При этом журналисты отмечают, что просьбы Соединённых Штатов о поставках Украине к странам Африки и Азии, в числе которых есть партнёры Москвы, получили отрицательный ответ.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров не раз подчёркивал, что любые военные грузы, предназначенные для ВСУ, являются законной целью для российских военных. Президент России Владимир Путин, в свою очередь, отмечал, что новые поставки оружия Киеву не способны изменить ситуацию на поле боя, они лишь затягивают конфликт.