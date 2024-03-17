Москва, 17 марта, 2024, 15:08 — ИА Регнум. Заявления президента Франции Эммануэля Макрона о конфликте на Украине являются попытками найти рычаги влияния на Россию. Такое мнение 17 марта корреспонденту ИА Регнум высказал политолог Юрий Светов, комментируя слова Макрона о том, что он может допустить проведение наземной операции для «противостояния российским войскам» на Украине.

AP/TASS Президент Франции Эммануэль Макрон

Светов отметил, что после ухода с политической арены канцлера ФРГ Ангелы Меркель Макрон захотел стать лидером объединённой Европы, но это ему не удалось. На фоне приближающегося поражения киевского режима французский лидер предположил, что сможет стать лидером Европы, противостоящей России, делая более агрессивные заявления, чем лидеры других европейских стран.

Политолог пояснил, что внутри НАТО существует распределение обязанностей, каждый из членов этого альянса возглавляет свою коалицию. Так, Германия, например, возглавляет коалицию по обеспечению дальнобойным оружием Украины. Чехия занималась поиском боеприпасов по всему миру, Нидерланды с Бельгией готовят самолёты F-16. Тогда Макрон объявил, что он создаёт альянс из стран, готовых ввести войска на Украину. И в этом его поддержали лишь прибалтийские страны.

Светов обратил внимание на то, что Макрон делает взаимоисключающие заявления. С одной стороны, он заявляет, что Франция готова ввести войска, с другой стороны — что будет избегать прямого столкновения.

«Подобные заявления Макрона являются попыткой найти рычаги давления на Россию. При этом Украина не приглашала французские войска на свою территорию. Ранее Запад пугал РФ поставками РСЗО HIMARS, ракет Storm Shadow, самолётов F-16, которые якобы должны переломить ход конфликта. Макрон, вероятно, полагает, что запугивание России возможным введением французских войск на Украину может сработать», — предположил политолог.

Светов не исключил, что этот шаг может быть предпринят на фоне приближения разгрома ВСУ. При этом внимание будет сосредоточено на том, что на Украину вводятся не войска НАТО, а отдельно взятой страны.

Эксперт также напомнил слова Макрона о том, что если президент России Владимир Путин позвонит ему, то он поднимет трубку и выслушает предложение российского лидера. То есть у французского президента сложилось впечатление, что президент РФ спит и видит, как бы ему дозвониться до Макрона. Это свидетельствует о том, насколько неадекватно он ощущает свою роль и место в мире, подчеркнул политолог.

Как передавало ИА Регнум, на вопрос журналистов, есть ли у французского генштаба сценарии «на всякий случай», Макрон признал, что они «готовятся ко всем сценариям».

Макрон выразил готовность обсудить с российским президентом Владимиром Путиным пути урегулирования украинского кризиса. Он заверил, что если Путин ему позвонит, то он поднимет трубку и выслушает предложение России.

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что президент Франции пытается удержать власть воинственными заявлениями в адрес России.

Лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что российский лидер Владимир Путин открыто посмеялся над украинским и французским коллегами Владимиром Зеленским и Эммануэлем Макроном в интервью журналисту Дмитрию Киселеву. Речь идёт об ответе президента Путина на вопрос о переговорах по Украине. Глава государства подчеркнул, что переговорные процессы должны быть основаны на реальной ситуации на местах, а не на «хотелках после применения психотропных средств».