Москва, 17 марта, 2024, 11:59 — ИА Регнум. Более 2,2 млн человек в Москве за два дня выборов президента России стали победителями розыгрышей «Миллион призов». Об этом сообщает мэрия столицы.

Сергей Мальгавко/ТАСС

«Всего за два дня победителями стали 2 266 347 человек. Полученные призовые баллы можно обменять на скидки в магазинах, ресторанах и кафе, а также при покупке билетов в музеи и театры. Кроме того, призовые баллы можно перевести на благотворительность», — говорится в сообщении.

В тексте отмечается, что победители получат сообщение о призе после полудня. Активировать уникальный код нужно до 30 апреля включительно на сайте программы.

В мэрии напомнили, что розыгрыши призов среди избирателей, которые проголосовали в Москве онлайн, проходят 16, 17 и 18 марта.

Как передавало ИА Регнум, тем временем в Татарстане проходит фотоконкурс «Всей семьёй на выборы». Его первая победительница Флюда Гардисламова стала обладательницей одного из трёх разыгрываемых автомобилей Lada Vesta.

После победы женщина отослала организаторам видео, в котором она выразила благодарность и пожелала удачи всем участникам фотоконкурса.

По правилам, желающим в нём поучаствовать нужно в дни выборов президента России с 08:00 до 20:00 сделать селфи с семьёй в специальном браслете, который проголосовавшие могут получить рядом с избирательным участком, и выложить фотографию на свою страницу «ВКонтакте» с обязательными тематическими хештегами.